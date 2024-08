Calciomercato Serie A | De Gea-Fiorentina si tratta Koop vuole solo la Juve

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Milano, 8 agosto 2024 –meiners entus, un matrimonio che pare destinato a compiersi, ma con mille peripezie. L’olandese è ancora di proprietà dell’Atalanta, nonostante i bianconeri abbiano presentato una nuova offerta da 55 milioni bonus inclusi. Lativa tra i due club avanza, ma come specificato dallo stesso allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini “meiners ha deciso di andare allantus e di non giocare o allenarsi più con noi. Si sente stressato e con questo atteggiamento non può essere utile né alla squadra, né ai suoi compagni". Una cessione non preventivata per la società, le cui modalità non fanno piacere né a Percassi né a Gasperini stesso: “La società si sente ricattata – prosegue Gasp nell’intervista rilasciata all’Eco di Bergamo -, per questo ha assunto un atteggiamento molto fermo.