Andrea Sanna | | Fare la prova? Vorrei il Palio

(Di giovedì 8 agosto 2024) Sa che può essere l’occasione giusta. Quella della vita, se saprà sfruttarla.(nella foto) è uno dei nomi in pole position per debuttare il 16 agosto, dopo che a luglio era toccato a Mattia Chiavassa nel Bruco e a Gabriele Puligheddu nella Giraffa. Basta toccare l’argomento e brillano gli occhi del fantino, 25 anni, anche lui sardo arrivato alla scuderia di Antonio Siri dopo le corse in Sardegna sin da quando aveva 12-13 anni.metterà un giubbetto? "Non lo so, vediamo il 13". Si parla della Selva. "Sì, una buona possibilità di montare qui ma non è l’unica". C’è anche l’Onda. "Vero". Il capitano di Vallepiatta ha fatto il tuo nome dicendo anche che ti hanno seguito per quanto riguarda il percorso psico-fisico. "Mi hanno seguito in tutto e per tutto, mi sono stati vicini.