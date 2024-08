Alla Festa del Cinema scatta l’operazione Berlinguer Gasparri | Andrò ma non sia una santificazione

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 8 agosto 2024) Il Messaggero l’ha chiamata “Operazione”, caricando di un preciso significato politico la scelta di aprire ladeldi Roma con il film. La grande ambizione di Andrea Segre e con Elio Germano come protagonista. La decisione sta suscitando un certo interesse, anche in relazione all’ipotesi che Giorgia Meloni accetti l’invito del sindaco Roberto Gualtieriprima, fissata per il 16 ottobre. Oggi ne parlava anche Antonio Polito sul Corriere della Sera, ricordando che Meloni andò già a visitare la mostra che si è svolta a febbraio al Mattatoio, sempre nella Capitale.