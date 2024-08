Alien | Romulus i facehugger invadono New York nella geniale campagna marketing VIDEO

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 8 agosto 2024) Dai panel del San Diego Comic-Con alle strade di New, i, gli iconicii della sagal’America per unain occasione dell’uscita nelle sale diil 14 Agosto 2024. Dopo le prime immagini del secchiello per i pop corn, laper l’attesissima l’uscita dinon si ferma. Un inquietante gruppo di attori gira per le strade di New, si accascia per terra e simula convulsioni dopo gli attacchi degli spaventosis che li coprono il volto con una maschera estremamente realistica, proprio come accade nei film della saga, terminando con uno Xenomorfo che esce dal petto di un uomo.