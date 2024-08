Abitazione divorata dalle fiamme Intossicato un bimbo di un anno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Quattro persone la notte scorsa sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini per essere sottoposte ad accertamenti relativi a una possibile intossicazione verificatasi in seguito a un incendio divampato all’interno di una casa in zona ex Mercato Ortofrutticolo. Tra le mura domestiche si trovava anche undi circa un: fortunatamente né lui, né tutti gli altri presenti, avrebbero riportato particolari conseguenze per la loro salute. I fatti si sono verificati intorno alle 2.30 di mercoledì quando, per ragioni ancora da appurare con chiarezza e sulle quali stlavorando gli uomini del commissariato di polizia supportati dai tecnici dei vigili del fuoco, leavvolto una parte del piano terra di un’in via Venezia.