Will Smith a spasso per una Zurigo deserta | Sembra di essere in Io sono leggenda

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 7 agosto 2024) La star di Bad Boys ha pubblicato un video in cui cammina nella città svizzera del tutto svuotata alle prime luci dell'alba.ha vissuto una sorta di déjà vu camminando per le strade didi primo mattino. L'attore è uscito dal proprio albergo e ha percorso alcune vie della città svizzera registrando una clip per i suoi follower e lanciando un paragone che lo riguarda. Rivolgendosi ai suoi fan,ha ricordato come il contesto gli ricordasse ciò che visse il suo personaggio nel cult del 2007 Io. L'attore si è sentito proprio come Robert Neville per le strade di New York. Ioin salsa svizzera "Sto avendo dei flashback di Io. Alla