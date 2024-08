Un nuovo inizio per il Volley Bergamo 1991 | Progetto triennale | primo obiettivo salvezza

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Per la nuova società sarà il quarto anno, ma questo più degli altri ha davvero il sapore di un. Ilriazzera tutto e riparte da capo: nuove giocatrici,staff tecnico,direttore sportivo. L’opera di reset è iniziata in primavera dopo la miracolosaottenuta all’ultima giornata sotto la guida coach Bigarelli – che, a proposito, ha trovato una nuova avventura a Bucarest – e ha portato un rinnovamento in tutti i reparti. L’appuntamento di mercoledì 7 agosto al Lazzaretto ha datoufficialmente al 2024/25 rossoblù, ancora in Serie A1. La guida tecnica è stata affidata a Carlo Parisi, arrivato da Firenze, insieme al suo fidato vice Marcello Cervellin. Luca Rossini, preparatore atletico e assistente tecnico. Gianni Bonacina, collaboratore tecnico. Elia Laise, match analyst. Alessandro Bianciardi, scoutman.