Tv in lutto addio all’amata attrice protagonista di tante serie

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Personaggi tv.nel mondo del cinema e della televisione dopo la scomparsa dell’amatissimadiiconiche. La notizia, arrivata a qualche giorno di distanza dalla morte, è stata resa nota dal suo manager e amico e diffusa da una nota testata. Sui social è arrivata un’ondata di cordoglio dai tanti fan che la ricordano per le sue interpretazioni tra cui l’ultima, in una produzione per la piattaforma Netflix. () Leggi anche: Alberto Tomba oggi, ecco come vive e come è diventato Leggi anche: Sofia Goggia, ilè devas: le sue parole commuovononel mondo della Tv: la triste notizia Lo scorso lunedì 5 agosto è venuta a mancare unatelevisiva di grande talento, ma la notizia è stata diffusa solo ora dal sito americano “Deadline Hollywood” che si occupa di news sul mondo del cinema e dell’intrattenimento.