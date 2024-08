Tennis l’annuncio social di Rafael Nadal sugli US Open

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 7 agosto 2024) La notizia era nell’aria, adesso è arrivata anche l’ufficialità:non parteciperà agli US. La conferma è arrivata direttamente dalta attraverso un messaggio. “Ciao a tutti, oggi scrivo per comunicarvi che ho deciso di non competere agli USdi quest’anno, un posto dove ho dei ricordi fantastici. Mi mancheranno quelle sessioni notturne speciali, ma non sono in grado di dare il mio 100%. Grazie a tutti i miei fan degli Stati Uniti in particolare, mi mancherete tutti e ci rivedremo un’altra volta. Buona fortuna a tutti per i sempre fantastici US! Il mio prossimo evento sarà la Laver Cup a Berlino”. L'articolodiUSCalcioWeb.