Strade pericolose a Lavinio i cittadini attendono risposte dai Commissari del Comune

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Buche sulledi: i residenti si appellano aideldi Anzio e chiedono aiuto agli ospiti vip Non solo un problema di spazzatura nella frazione balneare di, neldi Anzio. Una situazione problematica si è manifestata anche con la sicurezza stradale nella zona, conche ormai da tempo sono ridotte a un colabrodo. Un fenomeno che starebbe coinvolgendo le principali arterie urbane di questa località balneare, evidenziando una pericolosità davanti agli occhi dei residenti e quelle persone che vengono in vacanza nella zona alle porte di Anzio.: le lettere dei residenti per segnalare la situazione La situazione sarebbe catastrofica sulla condizione delledi. Nell’area del Lido dei Gigli, più residenti avvertono come la strada sia altamente impraticabile.