Smontato il chiacchiericcio di chi ha fatto disastri | il nuovo record che zittisce i gufi

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Unper il governo. Più gettito dalla lotta all'evasione e contemporaneamente l'aumento dei posti di lavoro. A sottolineare questo risultato importante è il capogruppo di Fratelli d'Italia, Tommaso Foti: "Abbiamo sempre detto che per far ripartire l'Italia la chiave era far ripartire il lavoro. I dati ci confermano ogni giorno che avevamo ragione. L'ultimo riscontro arriva dai numeridel gettito tributario che potrebbero fruttare un tesoretto insperato che supera di gran lunga la crescita prevista dall'assestamento di bilancio. Ossigeno per le casse dello Stato. Benzina che consentirà di premere l'acceleratore per continuare a mantenere le promesse fatte agli italiani che nel 2022 ci hanno dato fiducia e che continuano a rinnovarcela.