Scamacca fuori sei mesi? Si scatena il mercato delle punte | ecco chi arriva

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Il grave infortunio patito da Gianlucaha scosso il mondo Atalanta, ma al di là della solidarietà e della vicinanza che il club saprà recapitare al centravanti italiano, le prossime ore saranno fondamentali anche in relazione alrimarrà lontano dai campi da gioco per sei, poi ci sarà la rieducazione, la riatletizzazione e tutto un lavoro mentale da impostare. Insomma, pensare di riaverlo al top per la prossima stagione è parecchio difficile. E allora è probabile che l'Atalanta e il suo direttore sportivo, Tony D'Amico, debbano riprogrammare le loro strategie di. Con l'infortunio dell'azzurro, la Dea perde l'unica prima punta di sistema considerata da Gasperini, autore di 19 gol nel corso della scorsa stagione. La questione è seria e a maggior ragione, pensando al sostituto, dobbiamo escludere situazioni di comodo odi passaggio.