San Godenzo | moto contro muro muore un uomo di 68 anni

(Di mercoledì 7 agosto 2024) San(Firenze), 7 agosto 2024 – Tremendo incidente stradale questa mattina, 7 agosto, a San. Poco dopo le 11 lungo la provinciale 9 ter del Rabbi unciclista di 68è morto dopo essere finitoildi contenimento della strada. Probabilmente il 68enne, che viaggiava in direzione Dicomano, ha perso illlo del mezzo in seguito a un malore. L’impattoilè stato devastante e ilciclista è morto sul colpo. Sul posto era stato fatto intervenire enche il Pegaso, oltre ai sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.