Salute sviluppato un nuovo biomateriale che rigenera la cartilagine danneggiata

(Di mercoledì 7 agosto 2024)unmateriale bioattivo che hato con successo unadi alta qualità nelle articolazioni del ginocchio di un modello di animale di grandi dimensioni. A farlo gli scienziati della Northwestern University. Sebbene sembri una sostanza gommosa, il materiale, descritto su Proceedings of the National Academy of Sciences, e’ in realta’ una complessa rete di componenti molecolari che lavorano insieme per imitare l’ambiente naturale dellanel corpo. Nelstudio, i ricercatori hanno applicato il materiale alladelle articolazioni del ginocchio degli animali. Nell’arco di soli sei mesi, e’ stato possibile osservare prove naturali, quali collagene II e proteoglicani, che consentono una resistenza meccanica senza dolore nelle articolazioni.