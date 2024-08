Picchiato e derubato un anziano torna al paura nel centro di Avenza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Carrara, 7 agosto 2024 – Stava andando a prendere un caffè al bar Centrale come tutte le mattine ed è stato. È finita così la passeggiata mattutina di un pensionato di 82 anni, che ieri mattina è statoda due giovani stranieri in via Giovan Pietro, nei pressi della banca Bper. L’uomo stava andando a prendere il caffè nel suo bar di fiducia, erano le 6,45 circa, e come sempre camminava neldicon il sole già alto in cielo e alcune saracinesche di negozi già alzate. A un certo punto il pensionato è stato avvicinato da due giovani stranieri: "Hai una sigaretta?" hanno chiesto come scusa per avvicinarlo. Ma l’uomo non ha fatto in tempo a rispondere perché uno dei due gli ha rifilato un pugno nello stomaco, mentre l’altro approfittando della posizione assunta per il pugno gli ha strappato la collanina d’oro che aveva al collo.