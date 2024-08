Parigi 2024 oggi Tamberi in qualificazioni alto | orario tv

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 7 agosto 2024) (Adnkronos) – Gianmarcoprova ad archiviare il calcolo renale e sale in pedana7 agosto alle Olimpiadi diper difendere l’oro vinto ai Giochi di Tokyo. L’azzurro sarà impegnato nelleche – in diretta tv e streaming – cominciano alle 10.05., campione olimpico e mondiale, arriva all’appuntamento con l’incognita legata alle sue condizioni fisiche. Il portabandiera è reduce dai problemi provocati dal sospetto calcolo renale: febbre, dolori e farmaci per superare il problema. Arrivato acon un giorno di ritardo rispetto ai programmi, Gimbo punta a superare il round diper ritrovare la condizione migliore nella finale del 10 agosto.è inserito nel Gruppo A. L’altro azzurro, Stefano Sottile, salta nel Gruppo B.