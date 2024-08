MAXHUB offre la sua tecnologia dedicata allo sport in collaborazione con il club RCD Espanyol famoso in tutto il mondo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Attraverso l'innovazione nelle soluzioni leader del settore, tra cui Microsoft Teams Rooms, la partnership dicon la storica squadra di calcio punta a un futuro in cui laconsentirà l'eccellenzaiva. BARCELLONA, Spagna, 7 agosto 2024 /PRNewswire/, fornitore ufficiale esclusivo di schermi piatti interattivi per l'RCD, si impegna a promuovere lo sviluppo dellograzie ad avanzate soluzioni integrate di comunicazione e visualizzazione che migliorano le performance atletiche. Soluzioni leader di settore come schermi piatti interattivi, Microsoft Teams Rooms e display intelligenti ora sono presenti presso le strutture dell'RCD, la storica squadra di calcio di Barcellona che gareggia nella massimo campionato spagnolo, La Liga.