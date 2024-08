L’ultima gaffe del ministro Sangiuliano che celebra i due secoli e mezzo di storia di Napoli Poi cancella il post

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Sarebbe dovuto essere un annuncio perree, perché no, per mettere in luce come il governo si stesse spendendo per la città partenopea. Ma l’uscita – su Instagram – di Gennaroè statadi unche, in due anni, inanella passi falsi senza soluzione di continuità. Cosa ha detto (meglio, scritto) questa volta? “Il Consiglio dei ministri vara il comitato perre duedi”. Ebbene sì, detto da chi aè nato e cresciuto. Città, peraltro, fondata col nome di Partenope e celebre per essere diventata uno dei centri principali della Magna Grecia. “Genny, Genny sarai ricordato per le tue figuracce in giro per l’Italia. Dal premio Strega a Dante Alighieri, potevamo soprassedere anche allainternazionale su Londra e Times Square ma questa suè imperdonabile“, ha scritto Sandro Ruotolo del Pd.