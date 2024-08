LIVE Italia-Francia volley Olimpiadi 2024 in DIRETTA | servono dei gladiatori nell’arena di Parigi

Leggi tutta la notizia su oasport

Buonasera e benvenuti alladella semifinale del torneo di pallavolo maschile dei Giochi olimpici di, di fronte l'e i padroni di casa della. E' una partita attesa da anni da entrambe le squadre e che non può che regalare emozioni forti e spettacolo. L'va in cerca della sua quarta finale olimpica e disputa la quinta semifinale della sua storia. I ragazzi di de Giorgi, dopo aver vinto i Mondiali e gli Europei sono a due passi dal bersaglio più grosso. Bisognerà vedere quanto la battaglia contro il Giappone avrà inciso nella mente e nei muscoli degli azzurri che hanno sicuramente speso tante energie ma, visto il risultato finale, potrebbero aver tratto anche una grande fiducia in vista delle sfide decisive per il podio.