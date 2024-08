Lidi i motivi della protesta che chiuderà gli ombrelloni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi apriranno alle 9:30 il prossimo 9 agosto glidegli stabilimenti balneari che hanno deciso di indire unacontro il governo. Il sindacato che rappresenta bagnatori accusa infatti il mondopolitica di non aver emanato alcun provvedimento legislativo chiarificatore che salvaguardi la balneazione attrezzata italiana. Come si legge nella locandina attraverso la quale gli stabilimenti balneari hanno annunciato ai propri clienti ladel 9 agosto, sono rimasti inascoltati tutti gli appelli provenienti non solo dai gestori ma dai Comuni e Regioni, di ogni orientamento politico. “La messa a gara delle nostre aziende non è una eventualità ma una realtà – si legge in una nota a firma del presidente del Sib, Antonio Capacchione.