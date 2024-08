La storia del femminicidio di Fonte Nuova | L’ho uccisa ma non volevo Gli inquirenti | Premeditato controllo ossessivo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 7 agosto 2024) A, vicino Roma, ieri, l’ennesimo: Domenico Ossoli di 73 anni ha ucciso la moglie, Annarita Morelli di 72 anni. La coppia si stava separando, ed il terribile episodio sta divergendo nella ricostruzione per diversi punti. Sul caso stanno indagando i carabinieri della stazione di Mentana e della compagnia di Monterotondo, coordinati dalla Procura della Repubblica di Tivoli. Le autorità hanno portato l’uomo in caserma in stato di fermo: l’accusa è di omicidio aggravato dalla premeditazione. Ossoli, ex autista di una compagnia di autobus, invece, ha detto di non voler uccidere Morelli, di volerla sparare alle gambe. Ed avrebbe escluso la gelosia come movente, parlando di altre motivazioni non meglio specificate.(ANSA FOTO) – cityrumors.