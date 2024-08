La nuova casa di Enrico Brignano | vista Cupolone

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di mercoledì 7 agosto 2024)ha unanel centro di Roma, dimora che si presuppone lussuosa se non fosse altro per lache, come ha tenuto a specificare lo stesso attore romano, si affaccia sul ‘’. Attore e showman romano, proveniente dalla scuola di Gigi Proietti,ha costruito una carriera solida grazie al suo talento. Talento che, nel corso degli anni, gli ha permesso di fare il sold out nei più prestigiosi teatri italiani e di raccogliere tanti fan nelle sale cinematografiche. A questo successo si è accompagnata, senza dubbio, anche la possibilità di realizzare alcuni sogni più concreti, come l’acquisto di una@Foto Crediti Ansa -VelvetGossipe l’investimento importante per il futuro Da ottobre 2024 perprende il via il tour nei teatri con uno spettacolo di Gigi Proietti, I 7 re di Roma.