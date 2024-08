Il nuovo attacco azzurro | ecco il tridente nella testa di Antonio Conte

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 7 agosto 2024)punta su Kvaratskhelia, Neres e Lukaku per rinvigorire l’, mentre il club lavora per chiudere con il Benfica per il brasiliano., allenatore del Napoli, ha messo a punto un piano ambizioso per rinforzare il reparto offensivo della squadra partenopea. Dopo aver consolidato la difesa con innesti di alto profilo come Rafa Marin, Leonardo Spinazzola e Alessandro Buongiorno, il focus del club si sposta ora sull’. Secondo l’edizione odierna di La Repubblica, iloffensivo cheha in mente è pronto a prendere forma. Il Napoli, sotto la guida del presidente Aurelio De Laurentiis e con il lavoro del Direttore Sportivo Giovanni Manna, sta mirando a unquasi completamente rinnovato rispetto alla stagione precedente. Il quotidiano rivela che il primo obiettivo del club è un esterno offensivo capace di garantire sia gol che assist.