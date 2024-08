Il grande cuore di Gatteo fa innamorare i turisti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Unilluminato dove tutti si fanno la foto ricordo è stato collocato accanto al Brucomela che è tornato a volare aMare fra la gioia di tutti i bambini e di tanti adulti che vogliono provare brividi ed emozioni insieme ai figli. Da 121 anni la famiglia Peirotti di Milano fa spettacoli in giro per l’Italia e dal 1956 è aMare. Ben 68 anni. Iniziarono i nonni Antonio e Francesca, proseguito poi da Federico, scomparso tre anni fa, che operava con i fratelli Carlo e Bernardo e cinque sorelle. Oggi ci sono Alessandra, vedova di Federico, con i figli Riccardo e Simone che spiegano la loro storia e che quest’anno hanno portato la novità di unilluminato "Mare nel. NeldiMare". PerchèMare? "I nonni arrivarono qua con i camion dell’autoscontro e le carovane per viverci.