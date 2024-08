Gianmarco Tamberi si qualifica per la finale del salto in alto alle Olimpiadi di Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Nonostante i non trascurabili problemi di salute degli ultimi giorni, il campione olimpicova innelindi. Si ferma ai 2.24che, nonostante la permanenza in ospedale fino a poche ore prima della performance del 7 agosto, raggiunge larientrando nei primi 12. Fndo tre volte il tentativo dei 2.27, l’azzurro, oro olimpico di Tokyo 2020 e ammalatosi per una colica renale che gli ha causato febbre alta, riesce comunque a classificarsi per la. Con lui anche l’altro italiano, Stefano Sottile, con lo stesso risultato.