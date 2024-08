Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci insultati per essere rimasti in buoni rapporti dopo la rottura | la loro dura replica agli hater

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Lo scorso 17 luglioha annunciato la fine della sua relazione conspiegando che “purtroppo io e lei ci siamo lasciati in pessimi“. Pocola comunicazione dell’ex concorrente di Temptation Island,ha voluto precisare che “non c’è stato un motivo specifico ma una serie di piccole cose che hanno portato alla fine del mio sentimento” da parte sua. L’ex volto de L’Isola dei Famosi ha quindi sottolineato: “Ho deciso di interrompere la relazione perché il sentimento da parte mia era finito. Lasciarsi era la cosa migliore da fare“. Nonostanteabbia inizialmente ammesso che la storia confosse finita in modo tutt’altro che pacifico,pochi giorni i due ex fidanzati si sono mostrati insieme sui social. Nel video,ha precisato: “Abbiamo deciso di parlarci, di confrontarci e di risolvere le cose fra di noi.