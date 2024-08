Disney+ sembra voglia aumentare di nuovo il prezzo degli abbonamenti

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Come riportato da Variety, Disney ha dichiarato che, a partire dal 17 ottobre, aumenterà ildella maggior parte dei piani di abbonamento della sua piattaforma Disney +, almeno per quanto riguarda il territorio americano. L’ultimo rincaro c’era stato nell’autunno dell’anno scorso, con la conseguente diminuzione dei suoi abbonati. Ulteriori informazioni in merito saranno note nelle prossime ore. A causa della razionalizzazione del panorama DTC e della spinta a diventare redditizi, le piattaforme streaming, ultimamente, hanno aumentato sempre di più i costi dei loro abbonamenti. L’offerta del piano base con la pubblicità salirà da 7,99 dollari a 9,99 dollari al mese. L’abbonamento senza pubblicità costerà 15,99 dollari, a fronte dei 13,99 dollari iniziali.