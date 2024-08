Clementino concerto esclusivo per Napoli e provincia il 13 agosto ad Ercolano Ingresso libero

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Per la seconda ed ultima fase, dopo quella dedicata al Carnevale 2024, riparte la manifestazione “= Legalità + Turismo”, seconda edizione del progetto finanziato da Città Metropolitana die voluto dal Sindaco diCiro Buonajuto e dall’Assessore al Turismo Anna Giuliano. Per la sua unica tappa aarriva nella Città degli Scavicon il suo Tour 2024. Martedi 13, dalle ore 21:30, il camaleontico rapper suonerà dal vivo per unadfino ad esaurimento posti. L’evento si svolgerà nella rinomata Piazza Pugliano, la stessa dove la scorsa edizione sono stati protagonisti Andrea Sannino, Tony Tammaro e La Maschera.