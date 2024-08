Calendario nuoto artistico oggi orari Olimpiadi 2024 | programma 7 agosto tv streaming italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024), mercoledì 7, terza giornata di gare delin questa edizionedelledi Parigi. Nella piscina francese la danza in vasca regalerà non poche emozioni e in casa Italia si vorrà stupire, in una disciplina cambiata rispetto al passato e in cui il mutamento sostanziale nel sistema di valutazione potrebbe portare a dei riscontri inattesi. Assisteremo alla routine acrobatica della squadra. Dopo quanto accaduto nel tecnico e nel libero,la classifica finale sarà determinata da questo esercizio e, di conseguenza, verranno assegnate anche le medaglie per le compagini al via di questa prova, sommando il punteggio della routine odierna con quanto fatto precedentemente.