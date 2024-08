Atletica la batteria dell’Italia nella 4×100 | orario n di corsia tv Due avversarie tremende

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Giornata di vigilia per lamaschile alle Olimpiadi di Parigi 2024: giovedì 8 agosto (ore 11.35) si disputeranno le batterie della staffetta veloce sulla pista dello Stade de France. L’Italia si presenta all’appuntamento da Campionessa Olimpica di Tokyo 2020 e dopo aver ottenuto risultato di lusso nelle ultime due stagioni, come la medaglia d’argento ai Mondiali 2023 e l’oro agli Europei 2024. Il responsabile della velocità Filippo Di Mulo deve ancora comunicare la composizione del quartetto che andrà a caccia della finale di venerdì: passato le prime tre classificate in ciascuna delle due batterie e i due migliori tempi di ripescaggio.