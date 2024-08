VIDEO ? Lautaro Martinez è tornato | l’Inter riabbraccia il capitano!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 6 agosto 2024)ha appena varcato le porte di Appiano Gentile. Ilha voluto anticipare i tempi perre. RIABBRACCIO –il suo. Il Toro ha voluto anticipare i tempi rientrando con un paio di giorni di anticipo per mettersi subito a disposizione della sua squadra e di mister Simone Inzaghi. Rientro molto importante per i nerazzurri, visti anche gli infortuni in attacco di Mehdi Taremi e Marko Arnautovic., come i suoi compagni di rientro, farà lavoro in palestra per poi rimettersi anche sul campo. Domani l’amichevole contro l’Al-Ittihad con Inzaghi che si affiderà alla coppia formata da Marcus Thuram e Joaquin Correa.