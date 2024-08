Valentina Poltronieri abbraccia Brat Green nella nuova collezione

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 6 agosto 2024) L’estate è finalmente arrivata, portando con sé un’esplosione di colori vivaci e vibranti. Ildomina la scena della calda stagione del 2024, incarnando perfettamente l’energia di questa stagione, cavalcando il trend che si è diffuso in questi mesi., celebre fashion designer, ha scelto dire queste tonalitàsuaWonderland.è un verde brillante, scomodo, indimenticabile. “Unache nasce dalla fantasia per andare a creare un viaggio con una grande potenza ironica e divertente. Chi non vorrebbe vivere o creare un paese delle Meraviglie tutto suo? Il mondo fatto di pazzia e colori di Alice nel Paese delle Meraviglie mi ha ispirato e sono riuscita a catturare l’ essenza stravagante di cui avevo bisogno. Ho dipinto un piccola Alice dall’ animo furbo e ribelle.