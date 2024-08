Tamberi bere poco per mantenere la magrezza è una delle possibili cause della colica renale La Stampa

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 6 agosto 2024)perlapuò essere stata una(Laè arrivato a Parigi. Domani mattina, mercoledì, avrà le qualificazioni del salto in alto. Dovrà smaltire i postumi. Ne scrive Lacon Giulia Zonca. Che si è soffermata anche sulla cura ovviamente maniacale del peso da parte di. E propriomeno acqua potrebbe essere stata una. All’arrivo a Parigi, il porta-bandiera è provato, debilitato: sta smaltendo lache lo ha sdraiato a tre giorni dalla qualificazione del salto in alto in programma domani e si muove lento, parla piano: «Come sto? Stavo meglio prima e mi sarei risparmiato quest’ennesimo problema. Ringrazio gli italiani per l’incredibile sostegno, farò di tutto per meritarmi tanto affetto e in pedana ci vado, senza dubbi».