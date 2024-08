Scuole ed edifici comunali progetti per abbattere i consumi da 35 milioni di euro a Prato

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 6 agosto 2024)– Efficientamento energetico al primo posto nell’agenda del Comune di. La giunta ha infatti approvato cinque progetto dal valore di oltre 3,5di. Sono destinati a duee a tre. Gli interventi interesseranno la scuola primaria Iqbal (per un investimento di 500mila), la scuola dell’infanzia e primaria Meoni (940mila), la primaria e secondaria Carlo Alberto Dalla Chiesa (1.340.000) e duedel Comune, di cui la sede degli assessorati al sociale e all’immigrazione di via Roma (320mila) e l’immobile dove è situato l’Ufficio istanze edilizie e attività economiche di via Giotto (490mila). In sintesi, i lavori prevedono la sostituzione degli infissi, il cappotto in poliuretano su tutte le facciate degli immobili e il rifacimento delle coibentazioni delle coperture con pannelli isolanti.