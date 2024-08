San Colombano al Lambro fuga di gas in centro | panico nella notte

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 agosto 2024) Sanal(Milano), 6 agosto 2024 - Perdita di gas in pienostorico, scatta l’allarme.tra il 5 e il 6 agosto 2024 è scattato un intervento d’urgenza in via Steffenini a Sanal. L’allarme Tra i negozi e le case delstorico, infatti, a poche centinaia di metri da piazza del Popolo, alcuni passanti e residenti hanno avvertito un fortissimo odore di gas. Occorreva intervenire prontamente per individuare la falla e a questo hanno pensato i vigili del fuoco. L’intervento I pompieri, arrivati con l’autopompa dal distaccamento volontario di Sant’Angelo, hanno lavorato a lungo per individuare la problematica che, a seguire, è stata risolta provvisoriamente, in attesa del ripristino definitivo. Sul posto L’area, comunque,mattinata era in sicurezza e si transitava normalmente.