Quando gareggia Vito Dell’Aquila alle Olimpiadi | orari turno per turno avversari tv

(Di martedì 6 agosto 2024) Un titolo olimpico da difendere. Domani, mercoledì 7 agosto,salirà sul tatami del Grand Palais per la gara della categoria -57 kg, inserita nel primo giorno del programma di taekwondodi Parigi 2024. Un impegno non semplice per l’azzurro, il quale farà di tutto per compiere nuovamente l’impresa. Il percorso dicomincerà nella tarda mattinata, precisamente12:37, con l’incontro agli ottavi di finale previsto con il kazako Samirkhon Ababakirov,o con cui l’originario di Mesagne vanta dei precedenti molto positivi. Per l’eventuale passaggio ai quarti si dovrà invece attendere le 15:58, dove i rivali saranno uno tra Lucas Guzman (bronzo ai Mondiali di Manchester 2019) e l’americano naturalizzato ungherese Omar Salim. In caso di vittoria,affronterà la semifinale delle 17:02, ultimo segmento in vista degli scontri serali.