Premiati i talenti della regione

(Di martedì 6 agosto 2024) Le personalità di spiccosono state premiate nella tredicesima edizione di "Marche in Vetrina", in piazzaRepubblica a Castelraimondo. Melissa Di Matteo e Alvin Crescini, supportati dagli Operapop, hanno presentato la serata. Tra gli ospiti Massimo Giletti, Franco Nero, Simone Montedoro, Lisa Marzoli, Simone Riccioni e la reginaserata, la cantante Ivana Spagna, che ha fatto ballare tutti. Ad aprire la serata il sindaco Patrizio Leonelli, il consigliere regionale Renzo Marinelli, l’assessore alla cultura Elisabetta Torregiani e Massimo Paoloni di Mediolanum Private Banking, sponsor e presidente del premio Cassero d’argento 2024. "La nostra è una città viva, la serata di Marche in Vetrina lo conferma ancora una volta – ha commentato il sindaco –. Anche quest’anno abbiamo raccolto circa 400 persone a cena, più tantissime venute a godersi la serata.