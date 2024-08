Parigi 2024 tuffi finale 10 metri femminile | Quan si conferma oro olimpico Jodoin conclude decima

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 6 agosto 2024) La cinesevince l’oro dalla piattaforma dei dieci. L’Aquatics Centre della capitale francese ospita ladi10, valida per i Giochi di. La giovane cinese, già campionessa a Tokyo, conquista la prima posizione davanti alla connazionale Chen, mentre è terza in classifica la nordcoreana Kim Mi. Tra le contendenti per la medaglia c’è anche Sarah, terza italiana nella storia a raggiungere questain una rassegna a cinque cerchi. L’azzurrala sfida inposizione.