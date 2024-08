Pagelle atletica Olimpiadi 2024 | Furlani e Arese volano nel futuro Fantini serata nera

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024)Martedì 6 agosto Mattia9 – Gara sontuosa. Spara subito la cartuccia giusta e poi costruisce attorno una competizione di altissimo spessore, con altri tre salti sopra gli 8 metri e un paio di nulli lunghissimi. Ilè dalla sua, era il più giovane in gara e ha subito trovato la strada per salire sul podio Sara5 – Unastorta in una stagione da ricordare. Le manca energia e determinazione e arriva una gara deludente. E’ giovane e saprà fare tesoro di questa esperienza. Pietro8 – Il ritmo tenuto da Ingebrigtsen è troppo per lui ma la competitività si costruisce salendo un gradino per volta e lui quel gradino lo sale, eccome con uno splendido record italiano e un ottavo posto da ricordare. Luca Sito 6 – Non è quello di Roma. Non si è risparmiato ed è meno brillante rispetto alla versione che aveva strabiliato all’Olimpico.