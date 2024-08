Mirra FI | L’annuncio di Lonardo solo tattica per provare ad evitare che NdC affondi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 6 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto “SandraMastella ha annunciato oggi, con grande fermezza, che non si candiderà alle elezioni regionali. Difficile crederle: i precedenti non sono esattamente dalla sua parte, considerando che le sue promesse passate si sono rivelate piuttosto ‘flessibili’. Aveva già dichiarato di non candidarsi nel 2015 e prima delle elezioni europee, ma sappiamo tutti com’è andata a finire. Questa volta, però, vogliamo proprio crederle. Dopo tutto, il seggio alle Regionali per NdC è un miraggio così lontano che nemmeno i suoi critici più acerrimi potrebbero accusarla di inseguirlo. Sarebbe interessante vedere se riuscirebbe ad essere altrettanto negativamente categorica con un assessorato alla Regione Campania. Il suo annuncio, in realtà, èuno sterile tentativo di tappare le falle di una barca che affonda sempre di più.