Masters 1000 Cincinnati 2024 wild card a Berrettini

(Di martedì 6 agosto 2024) Matteosarà presente nel tabellone principale deldi(12-19 agosto), grazie a unaassegnatagli dagli organizzatori. Il tennista romano, di recente in trionfo sul rosso sia a Gstaad che a Kitzbuhel, tenterà di scalare ulteriormente il ranking anche sul cemento outdoor statunitense, partendo proprio dal torneo sopra menzionato. Punti pesanti in palio per l’azzurro, il quale avrebbe dovuto disputare le qualificazioni, ma ha ricevuto per l’appunto la WC e dunque partirà direttamente in main draw., classe ’96, non affiancherà quindi i connazionali Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi a: un folto gruppo azzurro pronto a grandi imprese a stelle e strisce.