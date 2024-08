LIVE Nuoto artistico Olimpiadi Parigi in DIRETTA | l’Italia settima dopo la prova libera due posizione perse Cina verso l’oro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.49 Si chiude qui ladella seconda giornata di. Appuntamento a domani con la gara acrobatica che assegnerà le medaglie! Buon proseguimento con OA Sport! 20.47 Diventa complicata la lotta per le medaglie per, ora lontana 30 punti. Ma le azzurre potranno scalare la classifica domani nellaacrobatica. 20.45 Questa la classificadue prove:712.4455 Stati Uniti 643.0255 Spagna 633.6119 Giappone 627.9308 Francia 617.8486 Canada 606.1662 Italia 603.9804 Messico 590.3365 Australia 516.4592 Egitto 486.7547 20.42 Chiusa dunque la secondadela squadre. Azzurre settime, con Francia e Canada che le scavalcano, a causa di un base mark. 20.41 MAMMA MIA! 398.8917,primissima in 712.4455. Inavvibile, nessuno sembra poter toglierealle asiatiche! 20.