LIVE Atletica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Furlani sul podio! Record italiano di Arese nei 1500 delusione Fantini

21.30:OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Nullo di Ehammer 21.28: Fincham-Dukes si ferma a 7.64. Manca solo Ehammer 21.27: E' dietro il tedesco Batz con 7.94 21.26: Nullo per Wang e per Zhang 21.24: Oro per il Bahrein con Winfred Yavi che trionfa in 8'52?76, nuovoolimpico, argento per l'ugandese Chemutai con 8'53?34, bronzo per il Kenya con Cherotich in 8'55?15 21.23: Chemutai e Yavi se ne vanno 21.21: Ancora un 8.34 per Mattia! L'azzurro eguaglia la sua migliore misura e resta terzo 21.20: Nullo per Fincham-Dukes e Ehammer 21.18: Sono in cinque davanti nei 3000 siepi 21.16: Completata la quarta rotazione nel lungo, sempre Tentoglou, Pinnock,21.15: A fare l'andatura Chemutai 21.14: Al via i 3000 siepi donne.