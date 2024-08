L’Italia riceve 11 miliardi dall’Ue nella quinta tranche del Pnrr

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 6 agosto 2024) La Commissione Europea ha erogato alladi finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (), portando nelle casse italiane undicidi euro per sostenere la ripresa economica del Paese. Questa cifra rappresenta una combinazione di sovvenzioni e prestiti a tasso agevolato, destinati a promuovere investimenti strategici e riforme per modernizzare le infrastrutture italiane e stimolare la crescita. Giorgia Meloni:si conferma leader tra i paesi Ue per obiettivi raggiunti “è al primo posto in Ue per numero di obiettivi raggiunti e importo complessivo ricevuto. Siamo stati i primi a richiedere il pagamento dellarata e siamo i primi ad aver richiesto il pagamento della sesta rata del Piano”, ha dichiarato Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio.