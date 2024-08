L’aborto il salario minimo e gli strani | chi è Tim Walz il mite radicale scelto da Kamala Harris come vice

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 6 agosto 2024) Timè il candidatopresidentedaper sfidare Donald Trump e J.D.Vance alle elezioni del 5 novembre. Dopo 16 giorni di attesa e molte pressioni da parte di esponenti di peso e donatori del partito, la nomina del governatore del Minnesota – progressista sui diritti ma moderato in materia economica e sociale – per il ticket presidenziale mostra chiaramente la direzione che prenderà a partire da oggi la campagna elettorale dellapresidente. View this post on Instagram A post shared by(@) Una mossa rischiosa da parte diche, invece di scegliere un democratico di successo di uno swing state, punta tutto sul governatore di uno Stato solidamente democratico da 50 anni ma capace di parlare la stessa lingua di operai e contadini della Rust Belt.