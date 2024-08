La Cremonese dopo l’arrivo di Bonazzoli adesso punta Barbieri

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Cremona, 6 agosto 2024 – Sabato 10 la sfida (ad eliminazione diretta) con il Bari aprirà in modo ufficiale la nuova stagione della. Un apmento ormai piuttosto vicino che, però, non impedisce alla società grigiorossa di essere ancora pienamente impegnata sul mercato. Sono diverse le trattative che vedono attivo il ds Giacchetta tanto che nelle prossime ore si attendono ulteriori novità. L’ultima in ordine di tempo riguarda l’ufficializzazione dello scambio con la Salernitana che ha portato in grigiorosso l’attaccante Federico(‘97), mentre il coetaneo Paolo Ghiglione, esterno, è approdato in Campania. Un accordo che, a dire il vero, è maturato ormai da alcuni giorni, ma si attendeva ancora l’annuncio delle due società.