Kasia Smutniak dice addio al cinema | Non voglio più fare l’attrice

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 6 agosto 2024) Dopo una carriera ultraventennale,al: “Nonpiùe penso sia la decisione più punk che ho preso”,in un’intervista al quotidiano La Stampa. L’ex modella polacca, naturalizzata italiana, spiega che la decisione è arrivata dopo il suo debutto come regista, nel docu-film sulle migrazioni Mur. “Girare il documentario Mur sul confine polacco, in mezzo ad atrocità indescrivibili, mi ha cambiata per sempre. Sento il bisogno di mescolare le carte e di rischiare”, osserva, 44 anni. Nell’intervista, l’artista confida di aver già valutato, in passato, l’idea di abbandonare il. “Ci avevo provato anche prima, ma ogni volta mi bloccavo e risalivo sulla giostra come un criceto. Nonpiù”,