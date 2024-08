Kamala Harris sceglie Tim Walz come candidato alla vicepresidenza per le elezioni

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di martedì 6 agosto 2024) La candidata a Capo della Casa Biancaha scelto TimsuoUsa. Tim, 60 anni, attuale governatore del Minnesota e una figura prominente tra i Democratici del Midwest, è noto per la sua lunga carriera che include 24 anni di servizio nella Guardia Nazionale degli Stati Uniti, l'insegnamento nelle scuole superiori e un decenniodeputato al Congresso (2007-2019). Al suo secondo mandatogovernatore,ha costruito una reputazione per il suo approccio pragmatico e comunicativo, guadagnandosi stima sia per la sua esperienza che per il suo carattere gioviale e di buon senso. Laha annunciato la scelta su Instagram, esprimendo il suo orgoglio per aver sceltocompagno di corsa.