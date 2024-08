Il de profundis dell’informazione cartacea italiana

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di martedì 6 agosto 2024) Le edicole che chiudono una dietro l’altra sono l’emblema della crisi della carta stampata. I cittadini, infatti, non comprano più le copie cartacee dei quotidiani e i dati delle vendite sono in continuo calo da diversi anni. Ma è tutta l’informazione a essere vittima del disinteresse da parte del pubblico, perché non c’è solamente la copia fisica di un giornale a non essere più acquistata, ma anche le visualizzazioni delle notizie attraverso i portali online non gode di buona salute.