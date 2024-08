Il cattivo che diventa eroe | Borse e mercati cosa sta succedendo in queste ore

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) La Borsa di Tokyo ha chiuso in forte rialzo, dopo il calo storico di ieri dovuto ai timori di una recessione negli Stati Uniti e al forte aumento dello yen sulla scia della stretta monetaria in Giappone. Dopo il crollo del 12,4% di lunedì, il principale indice Nikkei è rimbalzato del 10,23% a 36.675,46 punti, registrando la più grande impennata in una singola seduta della sua storia. Il Topix ha guadagnato il 9,3% a 2.434,21 punti. "Oggi si prevede che igiapponesi inizieranno la giornata con un rialzo significativo, poichè lo yen si indebolira rispetto al dollaro, oltre ad una reazione al forte calo di ieri", ha commentato Toshiyuki Kanayama in una nota Monex.